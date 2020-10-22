Aksaray Tapu ve Kadastro Piri Mehmet Paşa Çarşısında hizmet verecek

Aksaray Belediyesi ile Konya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolünü Belediye Başkanı Evren Dinçer ile Konya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mustafa Akkul imzaladı. Aksaray Belediyesi Meclis Salonunda imzalanan protokole göre Aksaray Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni yerinde hizmet verecek. Belediye Başkanı Evren Dinçer, imzalanan protokolün Aksaray'a hayırlı olması diledi. Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün artık Aksaray Belediyesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı B Blok'ta hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Dinçer, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar için ferah bir ortam sağlandığını bildirdi. Konya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mustafa Akkul ise Aksaray Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün yeni hizmet binasında vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunulacağını söyledi. Hizmet binasının tahsisi noktasında gerekli hassasiyeti göstererek kolaylık sağladığı için Başkan Dinçer'e teşekkür etti.