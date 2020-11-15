Aksaray terminalinde korona tedbirleri devam ediyor

Aksaray'dan diğer illere karayolu ile gitmek isteyen vatandaşların sağlığı açısından Mart ayından bugüne kadar uygulanan korona virüs tedbirleri sıklaştırılarak devam ediyor. Aksaray Valiliği tarafından açıklanan son korona virüs tedbirlerinin ardından yolcu sayısının düşürüldüğü terminalde sefer sayıları da azaltıldı. Otobüs firmaları yolcuların sağlık güvenliği için otobüslerde tedbir alırken, Aksaray Belediyesi de terminal içerisinde birçok tedbirler aldı. Günlük 20 olan sefer sayısı 5 ila 8 arası düşürülürken, 54 kişilik uzun otobüsler 27 ila 30 yolcu taşıyor. 46 kişilik kısa otobüsler ise 20 ila 23 yolcuyla sefer yapıyor. HES kodu olmadan yolculara bilet satışı yapılamazken, otobüsün sınır sayısından sonra bilet satışı yapılmıyor.

Aksaray'dan diğer illere yapılan sefer sayılarının düştüğünü belirten firma yetkilisi Recep Şaylan, “Günde 20 sefer gönderiyorsak, bu 5 sefere düştü. Tamamen bizi etkiledi. Zor durumdayız. Yolcu kapasitesi azaldı. Otobüslerde zaten yolcu yok. Arabaları hiç dolu gönderdiğimiz olmuyor. Tedbirlerimizi elimizden geldiği kadar alıyoruz. Devletimizden de desteklerini bekliyoruz. Ama biz de taşın altına elimizi koymuş durumdayız. Zaten şuan otobüs dolu gitmiyor. En fazla giden otobüs 20 kişi ile gidiyor. Şöyle söyleyeyim. En dolu otobüs 30 kişi ile 32 kişi ile doluyor. Otobüsün kısa otobüs mü, uzun otobüs mü, 54 kişilik mi, 46 kişilik mi olduğuna göre değişiyor” dedi.