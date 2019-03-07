Aksaray Ticaret Borsasında kutlama ve sertifika töreni

Aksaray Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen programa Vali Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, siyasi parti il başkanları ve temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, kadın girişimciler ve çok sayıda davetli katıldı. Program öncesi protokol, Gülağaç Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kitre bebek sergisi açılışını gerçekleştirdi. Programın açılış konuşmasını yapan İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş istihdamda kadının yeri başta olmak üzere yıllara göre rakamsal verileri paylaştı. Ayrıca 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile başlatılan istihdam seferberliği 2019 burada iş var teşvik paketi hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Kadın anadır, candır, yardır, vatandır” diyen Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, kadının toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekerek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Başkan Özkök, “Türkiye genelinde Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 2,5 milyon kişiye 2019 yılında istihdam sözü verdik. TOBB nezdinde 'Burası Aksaray burada iş var' sloganı ile yola çıktık. Geçen yıl 10 bin kişiye iş istihdam sözünü İŞKUR müdürüm, SGK il müdürüm ve valimizin de himayelerinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. İnşallah bu yıl da bu sayıyı fazlası ile katlayacağımızı düşünüyorum. İşte şehrin dinamiklerinin birlikte çalışması sonucu bu birlik ve beraberliğin ortaya çıkardığı şuurla Aksaray'ımızda iş var, aş var, emek var, çalışacak insan da var” dedi.

Regaip Kandili ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Aksaray Valisi Ali Mantı, “Kadın veya erkek olarak yaratılmak kişilerin takdirinde değildir. Ne şekilde yaratıldıysak önemli olan onun içini doldurabilmektir. Allah memlekette birliğimizi beraberliğimizi huzurumuzu bozmasın, herkes ailesi ile birlikte huzurlu ve şen olsun” dedi. Program, Aksaray Ticaret Borsası ve İŞKUR iş birliği ile düzenlenen girişimcilik eğitiminde başarılı olan kursiyerlere ve Gülağaç Halk Eğitim Merkezi öğrencilerine sertifikalarının verilmesi ve plaket takdimi sonrası son buldu.