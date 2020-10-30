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Aksaray UMKE İzmir'in yaralarını sarmak için yola çıktı

Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) özel ekip ve donanımlı araçlarla İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme müdahale etmek için yola çıktı.

Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) özel ekip ve donanımlı araçlarla İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme müdahale etmek için yola çıktı.



Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bulunan 1 Nolu 112 İstasyonu'nda 1 tane tam donanımlı kurtarma aracı ve 1 tane donanımlı ambulansı hazırlayan UMKE ekipleri, Sağlık Bakanlığının talimatı doğrultusunda merkez üssü Ege Denizi olan İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde kurtarma çalışması yapmak için yola çıktı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Can Cansızlar nezaretinde kurulan 8 kişilik özel ekip 3 paramedik, 3 şoför ve 2 sağlık personeli tarafından oluşturuldu. Tam donanımlı araçlara arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemelerin yanı sıra, paramedik müdahale ekipmanları, sağlık setleri, acil müdahale ekipmanları ve UMKE ekiplerinin müdahaleler esnasında kullanacakları ekipmanlar yerleştirildi. Aynı zamanda da gerektiğinde UMKE ekiplerinin merkez oluşturabilmesi için büyük çadırlar ambulansa yerleştirildi.

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