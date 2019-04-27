Aksaray UMKE'den tatbikat

Aksaray'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) eğitim ve tatbikat çalışması ile her an göreve hazır olduğu mesajı verdi.

Aksaray UMKE eğitim çalışmaları ve tatbikat kapsamında Gülağaç ilçesi baraj bölgesinde kamp düzenledi. 1 haftadır devam eden kampta UMKE hem eğitim aldı, hem de tatbikatlarla meydana gelebilecek olaylarda kısa süreli kurtarma ve tıbbi müdahale becerilerini geliştirdi. Tamamı doktor ve sağlık personelinden oluşan 92 kişinin katıldığı programda zorlu parkurları geçerek temsili yaralılara ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşan UMKE, ormanlık ve dağlık arazide tatbikatını tamamladı.

UMKE Aksaray Şube Müdürü Can Cansızlar, her alanda olduğu gibi eğitimin arama kurtarma ve tıbbi müdahalede de son derece önemli olduğunu söyledi. Cansızlar, eğitimlerle birlikte yapılan tatbikatlarla da fiziksel ve uygulamalı olarak çalışmaları pekiştirdiklerini kaydetti.