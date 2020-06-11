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Aksaray üreticisinin ürünleri yüzde 2 artışla satılacak

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Aksaraylı üreticilerin ürünlerinin yüzde 2 daha fazla fiyatla satılacağını söyledi.


Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da üreticilerin ürettiği buğday, arpa, çerezlik ayçiçeği, yağlık ayçiçeğini gibi ürünler yüzde 2 daha fazla fiyata satılacak. Konuyla ilgili bilgiler veren Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ile görüştüklerini söyledi. Aksaray'ın üretim potansiyeli ve üretim kalitesi hakkında bilgiler verildiğini dile getiren Başkan Koçak, “Genel müdürümüz ile görüştük. Gerekli bilgileri verdik. Vekilimiz ve belediye bakanımız da sağolsunlar gerekli taleplerimizi dile getirerek buğday, arpa, çerezlik ayçiçeği, yağlık ayçiçeğini 2020 yılı için yüzde 2 daha fazla fiyat farkı ile Türkşeker tarafından alımının yapılması kararına varıldı. Her zaman dediğimiz gibi, biz üreticilerimizin yanındayız. Üreticilerimiz bu yıl ürünlerinden daha fazla kazanacak ve böylelikle daha fazla üretim yapılacak” dedi.

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