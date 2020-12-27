Aksaray Valisi açık işletmeleri denetledi

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak sokak gezen Vali Hamza Aydoğdu açık işletmelerde hijyen denetimi yaptı.

Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve ekibiyle sokağa çıkan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, açık işletmeleri ziyaret ederek hem denetledi hem de esnafla sohbet etti. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu kentte açık olan market, fırın, lokanta ve balıkçılar gibi açık işletmeleri gezen Vali Aydoğdu, gün boyu denetim yaparak uygulamaları da kontrol etti. Kentte özellikle balık işletmelerini denetleyen Vali Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'dan tezgahtaki balıkların sağlıklı olup olmadığı bilgisini aldı.

Uygulamaların ardından bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, “Aksaray'da virüsle ilgili vatandaşlarımızda belli bir duyarlılık oluşturduk. Hep beraber, birlik beraberlik içerisinde, şu anda inşallah Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği genelgelerle, tüm kaymakamlarımız, bütün birim amirlerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte hep sahada vatandaşlarımızı kavli ehil bir şekilde uyararak maske, mesafe, hijyen konularına dikkat çekmek istedik. Bugün balıkçılar, kuruyemişçiler, fırınlarımız ve marketlerimizde bir denetim yapalım dedik. Beraber gezdik, vatandaşlarımızla ve bu işi yapan esnafımızda bu anlamda bir duyarlılık oluşmuş. Baktığımız zaman inşallah bu Covid'den kısa bir süre sonra hepimiz kurtulmuş oluruz. Çünkü hepimiz normal hayata dönmeyi, çocuklarımızın okula gitmesini, normalleşmeyi çok özledik. En son olarak da polis noktasındaki arkadaşlarımızın çalışmalarıyla ilgili bilgi alıp böylece denetimimizi bitirdik. Kurallara uyan ve sabır gösteren Aksaraylı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, “Sayın valimizin başkanlığında ve katılımı ile ilimizdeki gıda marketlerini, balıkçıları denetledik. Tabi ki amacımız korona virüs kapsamında tedbirlere uyulup uyulmaması konusunda denetimlerimizi yaptık. Aynı zamanda gıda hijyeni yönünden de denetledik. Şu anda bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Biz de denetimlerimizi yaptık” ifadelerini kullandı.