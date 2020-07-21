Aksaray Valisi Aydoğdu basın mensuplarıyla bir araya geldi

İl Özel İdaresi Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya yerel, ulusal medya temsilcileri katıldı. Aksaray'da görev yapan tüm daire müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Vali Aydoğdu Aksaray'da yapılacak olan projeler, çalışmalar ve yapılması gereken konular kapsamında açıklamalarda bulundu. Aksaray'ın şehri süleha bir şehir olduğunu, her anlamda potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Vali Aydoğdu, kentin hak ettiği yer olmadığını belirterek, “Hepimiz bir olacağız, birlik olacağız, elimizi taşın altına koyacağız, dedikoduları atıp işimize odaklanacağız ve Aksaray'ı hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Aksaray'ın tarımdan hayvancılığa, turizmden sanayiye bir çok alanda çok ciddi potansiyelinin olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, bu imkanların büyük bir fırsat, büyük bir nimet olduğunu kaydetti. Vali Aydoğdu, “Ben vali olarak buraya atandığımda potansiyeli bu kadar yüksek bir il görmedim. Bir şehri şehir yapan tarımdır. Bakın korona virüsten sonra bir kırılma noktası daha oldu. Bizim köylerimizden kentlerimize göç oldu. İnsanlarımızın yüzde 70'i şehirlerde yaşıyor. Ama biz kentli bir toplum değiliz. Biz zihniyet olarak halen köylü bir toplumuz. Bizim tepkilerimiz şehirli insan tepkisi değil. Ama korona virüsten sonra olan şu; tarım ve toprağın değeri inanılmaz arttı. Artık bir metrekare toprağın bile değerine paha biçilmiyor. O zaman baktığınız zaman ili il yapan katma değerlerden birisi tarım. Aksaray Türkiye'ye ürettiği tarımla 21. sırada. Yıllık Türk ekonomisine 6 Katrilyon katma değer sağlıyor Aksaray. Demek ki tarım potansiyeli müthiş. Sanayiye bakıyoruz, aynı zamanda sanayi şehri. Bir şehir sadece tarım şehri olursa çok küçük refleksleri olur. Ama tarımın yanında sanayi de olursa çok güzel, 2 kanatlı olur. Aksaray öyle bir şehir ki, hem tarım da hem de sanayide çok iyi. Diğer yandan kültürde çok iyi bir noktada. Selçuklara ev sahipliği yapmış. Şehri süleha, kötü niyetli insanların olmadığı bir şehir. Turizm, çok inanılmaz bir potansiyel var. Biz bu değerlerimizi daha da yükseltmeliyiz. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Hepimiz birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Aksaray'ın kronik problemleri var. Bundan önceki herkes Ankara'yı yol etmişler, gitmişler, gelmişler. Mesela en büyük problemlerden birisi bu tren yolu. Çünkü Aksaray kavşak noktasında. Biz yine bir heyet ile birlikte gittik, ümidim şu ki, önümüzdeki yol veya gelecek yıl bu işin biteceğini düşünüyorum. İnşallah bir kazma vurularsa buraya yatırımcılar 2 kat, 3 kat, 5 kat gelmesi çok daha sıradan bir olay haline gelecek. Birlik beraberlik içerisinde bir stratejik plan sergiledik. Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Allah izin verirse hep birlikte, birlik ve beraberlik içinde tüm çalışmalarımızı yapıp Aksaray'ı şaha kaldıracağız” diye konuştu.