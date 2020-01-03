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Aksaray Valisi Mantı esnaflar ve vatandaşlarla görüştü

Aksaray’da Vali Ali Mantı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Aksaray'da Vali Ali Mantı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.


Vali Ali Mantı çarşı ve bir alışveriş merkezindeki esnaflara ziyarette bulundu. Vali Ali Mantı beraberinde Emniyet Müdürü Murat Kolcu, çarşı merkezindeki esnafları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Mantı, Emniyet Müdürü Kolcu ile birlikte vatandaşlarla sohbet etti.


Vali Ali Mantı'yı halkın içinde olmasından dolayı tebrik eden vatandaşlar duyarlılığı için de Vali Mantı'ya teşekkür etti.

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