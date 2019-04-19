Aksaray ve Nusaybin Ticaret Borsası kardeş oldu

Aksaray Ticaret Borsası (ATB) ve Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) imzaladıkları protokol ile 'Kardeş Borsa' oldu.

Şehirler arasında ekonomik, teknolojik ve insani ilişkileri güçlendirme ve hizmet kalite anlayışını paylaşma amacıyla gerçekleştirilen protokolde NTB Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök protokole imza atarak kardeş borsa oldu. NTB Başkanı Necdet Aktaş, ATB'nin Türkiye'nin en başarılı borsalarından biri olduğunu ifade ederek, “ATB'nin başarılı çalışmalarını yakından takip ediyordum. Türkiye'nin sayılı borsası diyorum çünkü çok başarılı işlere imza attılar. Borsa başkanımız Hamit Özkök'ü yönetim kurulum adına tebrik ediyorum. Ayrıca kardeş borsa olarak bizi kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

ATB Başkanı Hamit Özkök de, “İş birliği ve kardeş borsa protokolü sebebi ile bugün bizleri ziyaret eden NTB Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Meclis Başkanı Abdulhakim Aytimur kardeşim ve ekibi bizleri şereflendirdiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yapılan protokole iki medeniyetin buluşması diyorum. Nusaybin büyük bir medeniyete sahiptir ve bizim için çok önemli değer arz etmektedir. Bu vesile ile ben Nusaybin kardeşliğinden memnunum. Aksaray Ticaret Borsası ekibi adına bu imzayı gururla ve şerefle atıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.