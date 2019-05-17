Aksaray'a süneyle mücadele çalışmaları başladı

Aksaray'da süneyle mücadele kapsamında çalışmalar başlatan Ziraat Odası Başkanlığı, ekili tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak hem mücadele hem de alınması gereken önlemler hakkında çiftçileri bilgilendirdi.

Aksaray'da ekili tarım arazilerinde süneyle mücadele kapsamında geniş çaplı çalışmalar başlatan Ziraat Odası Başkanlığı, ziraat mühendisleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ekili arazilerde incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, süneyle mücadele kapsamında çiftçilere bilgiler vererek alınması gereken önlemler hakkında açıklamalar yaptı.

Aksaray genelinde yaklaşık 1 Milyon 800 bin dekar alanda hububat yetiştiriciliği yapıldığına dikkat çeken Başkan Koçak, “Hububat ekili alanların 800 bin dekarında buğday, 850 bin dekarında arpa, 46 bin dekarında da çavdar yetiştirilmektedir. Süne özellikle buğday tarlalarında tanede emgi yaparak zarar veren bir böcek olup yaptığı emgi sonucunda buğdayın ekmeklik un kalitesini düşürmektedir. İlimizde 2019 yılında süne mücadelesi çalışmaları kapsamında 10 Mayıs 2019 tarihinden itibaren kıymetlendirme sürveylerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle başlanmıştır. Çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek” dedi.