Aksaray'da 108'er lira ceza yiyen öğrenciler polisle hatıra fotoğrafı çektirdi

Aksaray'da yaya geçidini kullanmadıkları için polis tarafından 108'er liralık para cezası kesilen üniversite öğrencileri, kendilerine ceza yazan trafik polisiyle makbuzları göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yaya geçidini kullanmayanlara yönelik denetim yaptı. Gerçekleştirilen denetimde yaya geçidini kullanman 3 öğrenciyi fark eden polis ekipleri, 3 üniversite öğrencisine trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 108'er lira para cezası kesti. Hatalarını kabul eden öğrenciler ceza makbuzlarını ellerine alarak kendilerine ceza yazan polis memuru ile hatıra fotoğrafı çektirdi.