Aksaray'da 112 ekibine ambulans sürüş eğitimi verildi

Aksaray'da sağlık ekiplerinin vakalara daha hızlı ve daha güvenli müdahalesi edebilmesi için 112 Acil Yardım ekibinde görevli personele ambulans sürüş eğitimi verildi.

Aksaray'da sağlık ekiplerinin vakalara daha hızlı ve güvenli intikal ederek müdahale etmeleri için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen birçok çalışmanın yanı sıra 112 Acil Yardım ekibinde görevli personele ambulans sürüş eğitimi verildi. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı devlet hastaneleri ambulanslarında sürücü olarak aktif görev yapan personelin ambulans sürüş becerilerini geliştirmek, ambulans kazalarını önlemek ve ambulans çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde sürücüler zorlu parkurlarda eğitime alındı. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen eğitim 7 eğitmen tarafından 112 istasyonlarında ve ilçe hastanelerinde görev yapan toplam 14 personele yönelik gerçekleştirildi.