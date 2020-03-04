Aksaray'da 121 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Aksaray'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tespit ettikleri 121 düzensiz göçmeni sınır dışı ederken, 10 yabancı uyruklu şahsa da resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem yaptı.

2020 yılı 1. ayından itibaren bakanlık makamı oluru ile Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Aksaray valilik makamının 14.01.2020 tarihli olurları ile hizmete geçen Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şube ekipleri kurulduğu tarihten itibaren toplam 121 düzensiz göçmen statüsündeki yabancı uyruklu şahıs hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında işlem yaptı. Bu şahıslar sınır dışı edilmek üzere farklı illerde bulunan geri gönderme merkezlerine intikal ettirilirken, 10 yabancı uyruklu şahsa da resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca sınır dışı işlemi uygulanan yabancılara 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında toplam 569 bin 850 TL idari para cezası uygulandı.