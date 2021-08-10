Aksaray'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Aksaray'da polisin durumunda şüphelendiği tırda yapılan aramada 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine T.K. isimli şahsın kullandığı tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri tırda yaptığı aramada dorse içindeki bin 300 koli içerisinde 13 milyon bandrolsüz kaçak makaron ele geçirdi. Makaronlara KOM ekiplerince el konulurken, araç sürücüsü T.K. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Suç ve Suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” denildi.