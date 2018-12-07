Aksaray'da 152 işçiye 132 bin lira ikramiye verildi

Çalışanın hakkını her zaman kuruşuna kadar verildiğini ifade eden Başkan Haluk Şahin Yazgı, “Belediyemizde çalışan 152 işçiye 4. dilim yasal ikramiyeleri olan toplam 132 bin TL ikramiyeyi verdik. Belediyemizdeki işçilerimizin hakkı her zaman kuruşuna kadar ödenmektedir. Çok şükür işçimizin alın teri kurumadan hakkını verdik. Ben tüm işçilerime özverili çalışmaları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın ikramiye vermesini sevinçle karşılayan işçiler, "İkramiyelerimizi her zaman kuruşuna kadar veren Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ediyoruz” dedi.