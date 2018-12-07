Aksaray'da 16. Dönem İl Öğrenci Meclis seçimi yapıldı

Aksaray'da 16. dönem İl Öğrenci Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. 4 aday öğrencinin kıyasıya yarıştığı seçimde Fatih Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Recep Kaan Atalay başkanlığa seçildi.

Milli Eğitim Bakanlığının seçme ve seçilme hakkını öğrencilerin tanımlaması kapsamında 16 yıldır gerçekleştirdiği İl Öğrenci Meclis Başkanlığı seçiminin 16. seçimi Aksaray'da gerçekleştirildi. Kanuni İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen seçimi Milli Eğitim Şube müdürleri ve öğretmenlerden oluşan divan yönetti. Fatih Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Recep Kaan Atalay, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Elif Eraslan, Endüstri Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hakan Yalvaç ve Ortaköy İlçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sultan Deniz'in yarıştığı seçimde Fatih Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Recep Kaan Atalay başkanlığa seçildi. 39 öğrencinin oy kullandığı seçimde Fatih Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Recep Kaan Atalay 18 oy, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Elif Eraslan 10 oy, Endüstri Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hakan Yalvaç 6 oy, Ortaköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sultan Deniz 3 oy alırken, 2 öğrencinin oyu da geçersiz sayıldı.

"Öğrencilerin öncelikli hedefi uyuşturucuyla mücadele"

Yapılan seçimin ardından projeleri ve yapılacak çalışmaları anlatan öğrencilerin gündeminde en önemli proje olarak uyuşturucuyla mücadele oldu. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalardan bahseden Endüstri Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hakan Yalvaç, “Milli Eğitim Müdürümüz ile görüştük biz. Madde bağımlısı arkadaşlarla kan tahlili yapacağız. Madde bağımlısı olan öğrencileri tespit edeceğiz. Polis ekiplerimiz ile birlikte satan torbacıya ve o öğrencimize gereken müdahaleleri yapacağız” dedi.

12. sınıf öğrenci Osman Güngör ise "Uyuşturucuyla mücadele en başında yapılacak mücadelemiz. 'Damarlarındaki asil kanı kirletme' diyerek okullarda, ilçelerde konferanslar düzenleyeceğiz. 3 köy okulumuza kütüphane açılıp şehitlerimizin isimleri verilecek" şeklinde konuştu.

16. dönem İl Öğrenci Meclis Başkanlığı seçimini 18 oy alarak başkanlığa seçilen Fatih Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Recep Kaan Atalay'ın da gündeminde uyuşturucuyla mücadele en ön sırada yer aldı. Atalay, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 16 yıldır seçme ve seçilme hakkını öğrencilerin tanıması için başlattığı projenin 16 dönem seçimi yapıldı. Ben 16. dönem öğrenci il meclis adayıydım. Aksarayımızda 437 okulumuz var. Bu okullarımızdan önce ilçelerde ilk 5'e kalan öğrencilerimiz seçildi. 2 hafta sonra yapılan il öğrenci temsilciliği seçimi yapıldı. Bugün ilk öğrenci temsilciliği seçiminde 39 kişi oy kullandı. Bu kişiler seçme ve seçilme hakkını en iyi şekilde anlayarak beni 18 oy ile başkan yaptı. Çok teşekkür ederim her birine. Bundan sonraki süreçte öğrenci kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Öncelikle okullarımızda uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelere karşı mücadeleye gireceğiz. Uyuşturucuya merak saldığı için öğrenci kardeşlerimizi uyarıp konferanslar vereceğiz. Derslerinde broşürler dağıtarak bilinçlendireceğiz” diye konuştu.