Aksaray'da 18 adet kayıt dışı akıllı telefon ele geçirildi

Aksaray'da polisin 2 iş yerine yaptığı operasyonda, 18 adet kayıt dışı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesi çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 ayrı iş yerinde kayıt dışı telefon satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, 2 iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda iş yerlerinde yapılan aramada 18 adet kayıt dışı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili C.C. (37) ve S.C. (34) isimli şahıslar hakkında "5607 sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.