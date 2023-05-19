Aksaray'da 19 Mayıs 2 bin 100 kişinin taşıdığı 550 metrelik bayrakla kutlandı

Aksaray'da büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 2 bin 100 kişinin taşıdığı 550 metrelik Türk bayrağı renkli görüntüler oluşturdu.

Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Aksaray Şehitliği'nde başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra protokol ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Kutlamalar çerçevesinde 2 bin 100 kişinin taşıdığı 550 metrelik bayrak ile 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na yüründü. Burada gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından Atatürk heykeline çelenk sunumu yapıldı. Günün anlam ve önemine dair protokol konuşmaları, şiir okunması, halk oyunları gösterisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sportif gösterileri gerçekleştirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Şube Başkanı Mehmet Akbulut, “19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yaktığı Samsun'da başlayan Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı'yla milletimizin azimli mücadelesiyle kazanılarak zafer elde edilmiştir. Bu anlamlı günde bugün burada şehitliğimizden başlayarak meydanımıza kadar bayrak yürüyüşü yapacağız. Bizler de gençlerimize şehitliği, gaziliği anlatabilmek adına buradayız” dedi.

Bir şehit babası ise, “Doğuda terörle mücadelede şehit düştü oğlum. Biz her zaman için varız. 9 tane oğlan torunum var. Onlar da vatan uğruna canlarını vermeye hazır. Hiç kimseye terörle mücadelede aman vermeyeceğiz” diye konuştu.

Gençler ise, "19 Mayıs Atatürk'ün bizlere, gençliğe armağan ettiği bir bayram, çokta mutluyuz. Böyle bir yapılan organizasyon da güzel oldu” şeklinde konuştu.