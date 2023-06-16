Aksaray'da 2 araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı ve otomobillerden birinin şarampole takla attığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya karayolu 7. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Sinan O. (39) yönetimindeki 42 RH 318 plakalı Opel marka otomobil, önünde aynı istikamete seyreden Şefika D. (36) idaresindeki 68 ADL 838 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 68 plakalı otomobil şarampole düşerek takla attı. 68 plakalı otomobilin hurdaya döndüğü kazada aynı araçta bulunan sürücü ve Mustafa D. (36) ile Mavuş D. (41) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, Mavuş D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.