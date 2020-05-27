İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Aksaray’da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı.

Aksaray'da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı.


Kavga, Dere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen bir kişi belindeki bıçağı çıkartarak Umut Ü.'yü (17) bacağından bıçakladı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.