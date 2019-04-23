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Aksaray'da 2 hırsızlık şüphelisine tutuklama

Aksaray’da hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutaklandı.

Aksaray'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutaklandı.


Olay, Taşpazar Mahallesi Şehit Polis Mehmet Rüştü Arkaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden ve bir kurumdan hırsızlık olayının ardından olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Abdurrahman D. (26) ve Hüseyin A. (29) yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Hasas Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Adreste yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. İki şahıs da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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