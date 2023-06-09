Aksaray'da 2. kattan düşen çocuk ağır yaraladı

Aksaray'da 2. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek aşağıya düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Paşacık Mahallesi 1663 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.O. (5) isimli çocuk, 5 katlı binanın 2. katının balkonunda oyun oynadığı esnada bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Çocuğun düştüğünü gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesini Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan 5 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.