Aksaray'da 2 köyün içme suyu hattı yapım işi tamamlandı

Aksaray'da İl Özel İdaresi Su ve Kanal hizmetleri müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Çavdarlılar ile Ortaköy ilçesine bağlı Gökler köylerinin cazibeli isale hattı biriktirme deposu ile ek şebeke işleri tamamlandı.

Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, İl Özel İdaresi olarak köylerde çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, “Aksaray il merkezine bağlı Çavdarlılar köyümüzün 4 bin 733 metre içme suyu cazibeli isale hattı ile birlikte 10 m3 toplama odası ve Ortaköy ilçemize bağlı Gökler köyümüzde ise 2 bin 500 metre içme suyu ek şebeke hattı işi tamamlanarak köy halkımızın kullanımına sunulmuştur. Su ve kanal hizmetleri müdürlüğümüz yaz mevsimi dolayısıyla içme suyu isale hatları, biriktirme depoları, toplama odaları ve ek şebeke döşemesi gibi planlanan işleri ivedilikle tamamlayıp köy halkının su ihtiyacını gidermek için çalışmalara aralıksız devam etmektedir” dedi.