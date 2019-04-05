Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri uzman çavuş 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray - Nevşehir Karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Ertuğrul K. (44) idaresindeki 68 AAP 497 plakalı otomobil ile yine aynı istikamete seyreden uzman çavuş Sergen S. yönetimindeki 62 AC 873 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller adeta hurdaya dönerken, her iki otomobilde bulunan sürücüler ve Yüksel D. (25), Süreyya Ö. (27) ve Muhammet Mustafa E. (36) yaralandı. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.