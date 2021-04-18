Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında hamile kadının da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolu Ihlara Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeğeninin gebelik kontrolünden ailesi ile birlikte dönen Osman P. (35) idaresindeki 68 BD 615 plakalı Fiat marka otomobil Ihlara Kavşağı'na geldiğinde sağ şeritte seyreden Mehmet T. (43) yönetimindeki 34 LK 3045 plakalı Mercedes marka tırı sollamak istedi. Ihlara beldesinden merkeze seyreden Murat T. (42) idaresindeki 68 MA 0547 plakalı Hyundai marka otomobil ise kavşakta sollamayı bitiren Osman P. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller hurdaya dönerken, sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Ali P. (40), Ramazan P. (43), hamile olan kadın Sevgi P. (26), Medine P. (12), Makbule T. (7), Cemre Deniz T. (2), Yağmur T. (5) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.