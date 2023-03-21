Aksaray'da 21 adrese şafak operasyonu: 14 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 21 adrese şafak operasyonu düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde birçok çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerinin peşine düştü. İstihbari bilgiler doğrultusunda yola çıkan NSM ekipleri, 27 şüphelinin kimliğini tespit etti. Kemlikleri tespit edilen şüpheliler 2 hafta boyunca teknik ve fiziksel takibe alındı. Takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri, 21 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 221,94 gram eroin maddesi, 30,74 gram metamfetamin maddesi, 311,64 gram sıvı metamfetamin maddesi, 754,65 gram sentetik kannabinoid maddesi, 43,96 gram esrar maddesi, 23 adet sentetik ecza maddesi, 27 adet ecstasy uyuşturucu hap, 11,91 gram amfetamin maddesi, 2 adet tabanca, 42 adet fişek ve hassas teraziler ele geçirildi.

14 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorguları tamamlanan 27 şüpheli işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.