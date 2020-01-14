İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da 222 litre sahte içki ele geçirildi

Aksaray’da kaçak ürünlerle sahte içki imal edilen depoya gerçekleştirilen operasyonda 222 litre sahte içki ele geçirildi.

Aksaray'da kaçak ürünlerle sahte içki imal edilen depoya gerçekleştirilen operasyonda 222 litre sahte içki ele geçirildi.


Operasyon, Muhsin Çelebi Mahallesinde bulunan bir depoya gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, depoda kaçak ürünlerle sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri takibe başladı. Yaklaşık 2 hafta takip yapan KOM ekipleri yeterli delil ve bulgulara ulaşılmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Depoya gerçekleştirilen operasyonda A.N.E. (41) ile K.Y. (52) isimli 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, depoda ve 2 şüpheliye ait otomobilde yapılan aramalarda toplam 80 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 10 litre satışa hazır halde pet şişede viski, 60 litre rakı, 10 litre votka, 30 litre viski, 30 litre votka, 2 litre viski aroması, 5 litre gliserin maddesi, 2 adet huni, 2 adet maşrapa, 3 adet alkol yapımında gliserin enjekte etmekte kullanılan enjektör ve çok sayıda bidon ve varil ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.