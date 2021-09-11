İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aksaray'da 225 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Aksaray’da yaylada bulunan müstakil eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bahçede ekili 225 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Aksaray'da yaylada bulunan müstakil eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bahçede ekili 225 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar doğrultusunda Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Çokum Yaylasında bulunan müstakil ikamette kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda evin bahçesinde ekili vaziyette 225 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, ikamet sahibi M.S. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.