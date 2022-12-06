Aksaray'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Aksaray'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan G. (36) idaresindeki 68 ACR 566 plakalı Fiat marka otomobil, kavşakta Hakan G. (31) yönetimindeki 68 ACA 532 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmada araçların savrulmasıyla yoldan geçen Dursun G. (58) idaresindeki 06 VAU 71 Opel marka otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 68 ACR 566 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araçların sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan Esra G. (31) ve kızı D.G. (1 ) yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 5 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.