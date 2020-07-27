Aksaray'da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Aksaray'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara karayolunun 17. kilometresi Ortaköy kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Beytullah K. (34) idaresindeki 68 ABK 855 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeride geçti. Bu sırada arkasından gelen Tufan Y. (25) yönetimindeki 41 VM 869 plakalı Dacia marka otomobil aniden sol şeride geçen otomobile arkadan çarptı. Yine aynı istikamete gelen Ramazan Doğan (27) yönetimindeki 68 AF 966 plakalı Fiat marka otomobil de kaza yapan 2 otomobile çarptı. Kazada 68 ABK 855 plakalı otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü Y. (22), Dönüş D. 29 ve Yiğit Efe D. (4) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşadığı kazayı anlatan 68 AF 966 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Doğan, “Normal şeridimde, sağ şeritte geliyordum. Hyundai sürücüsü Dacia sürücüsüyle hatalı sollamaya girdi. Dikiz aynasından baktığımda o arada Dacia bana vurdu. Hyundai sürücüsü hatalı sollama yaptı” dedi.