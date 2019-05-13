Aksaray'da 3 mahalle belediyenin iftarında buluştu

Aksaray Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen mahalle iftarı programı Cuma Pazarı içinde gerçekleşti. Mahalle iftarında Hasas, Nakkaş, Şifahane mahallerinden yüzlerce kişi aynı iftar sofrasını paylaştı. İftar programına Belediye Başkanı Evren Dinçer, eşi Merve Dinçer, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ve üniversite öğrencileri katıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer ve eşi Merve Dinçer iftar saati öncesinde masaları tek tek ziyaret edip vatandaşların ramazan ayını tebrik etti. Başkan ve eşi, iftar alanında bulunan hanımlara karanfil dağıtarak kadınların Anneler Gününü kutladı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, iftar alanında yaptığı konuşmada, “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini içinde barından Ramazan ayının başta şehrimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Millet olarak, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem azabından kurtuluş olan bu aya ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu aylar; birlik ve beraberlik içinde kaynaşma ve dayanışma içinde olmamıza da vesile olmaktadır. Hemşehrilerimin ramazan ayını tebrik ediyor, iftar programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle iftarı vesilesi ile aynı sofrayı paylaşan vatandaşlar, top sesinin duyulmasıyla birlikte hep birlikte iftar yaptılar. İftardan sonra Beyaz Masa birimi, mahalle halkının istek, görüş ve önerilerini kayıt altına aldı.