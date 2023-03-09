Aksaray'da 4 evi soyan ve 16 suç kaydı olan hırsız tutuklandı

Aksaray'da 4 ayrı evden hırsızlık olayına karışan ve 16 suç kaydı bulunan hırsız polisin operasyonuyla yakalandı. Hırsızlık zanlısı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayları Coğlaki, Fatih, Ereğlikapı ve Çerdiğin Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayının ardından geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızın peşine düştü. Yapılan çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri 4 ayrı evi de bir şahsın soyduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın kimliğini tespit eden polisler T.T. (30) isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Çok geçmeden şahsın bulunduğu adresi belirleyen ekipler Coğlaki Mahallesi'nde bir ikamete yönelik gerçekleştirdiği operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda 16 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen T.T. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.