Aksaray'da 4 kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da cezaevinden pandemi nedeniyle izinli olarak çıkan ve arkadaşı ile 4 kişiyi önce darp edip sonra da bıçaklayarak yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 2 gün önce gece yarısı Aksaray'ın Taşpınar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden pandemi nedeniyle izinli olarak çıkan Bilal Dağ (39) ve arkadaşı Umut Çağlayan (24) ile market önünde oturan Umut G. (19), Ulaş Y. (38), Yücel D. (21) ve Bedirhan S. (21) arasında bir husumetten dolayı tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Bilal Dağ ve Umut Çağlayan yanlarında taşıdıkları bıçaklarla 4 kişiyi de bıçakladı. Bıçakla yaralanan 4 kişi yere yığılırken, arabadan sopa getiren Bilal Dağ ve Umut Çağlayan sopalarla da yaralıları darp etti. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.