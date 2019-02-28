Aksaray'da 40 çoban final için ter döktü

Aksaray´da her yıl gelenek olarak düzenlenen ve bu yıl 7'incisi gerçekleştirilecek olan´Çobanlar Yarışıyor´ bilgi yarışmasının ön eleme sınavı gerçekleştirildi.

2013 yılında Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Türkiye´de ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen Çobanlar Yarışıyor Bilgi Yarışması'nın bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek. Mart ayında gerçekleştirilecek olan bilgi yarışması için 40 çoban finalde yarışmak için ön eleme sınavında ter döktü.

Endüstri Meslek Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen bilgi yarışmasıyla ilgili bilgiler veren Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, yarışmanın Türkiye genelinde sadece Aksaray'da gerçekleştirildiğini belirterek, “Türkiye genelinde sadece Aksaray'da gerçekleştirilen “Aksaray´da ´Çobanlar Yarışıyor´ bilgi yarışmasının 7´incisi yapıyoruz. Biz 70 arkadaşımızı sınav yapıp başarılı olan 8 arkadaşımız finale kalacak. Finalde de 1´inci yarışmacımıza 5 bin TL, 2'inci yarışmacımıza 3 bin TL, 3'üncüye 2 bin TL ve diğer yarışmacılarımıza da mansiyon ödülü olarak çeyrek altın vereceğiz. Bizim maksadımız ödül dağıtmak değil, bu işi daha iyi şekilde nasıl yaparız, Türkiye hayvancılığına nasıl katkı sağlarız, Çobanların sorunlarını dile getirip küçükbaş hayvancılıktaki çobanlığın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak, çoban sıkıntısına çözüm getirmektir. Ayrıca insanların zihinlerindeki çoban algısını değiştirmek, işte çoban değil mi? Ben çobanla bir miyim gibi bazı insanların zihinlerinde olan düşünceleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Çobanlarında bir şeyler yapabildiğini bir şeyler yapabildiğini Türkiye'nin tarım ve hayvancılığına çok büyük katkılar sağladığını hayvancılığın olmazsa olmazı olduğunu dile getirmeye çalışıyoruz. Bu yarışmayı geleneksel hale getirdik. Ülkemizde de yaygınlaşması geleneksel hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin et ihtiyacını nasıl karşılarız bu noktada bir çabamız var" diye konuştu.

8 üretici finalde yarışacak

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Ercan, yarışmanın birlik, beraberlik ve bilgileri güncelleme amaçlı yapıldığını belirterek, “Sürü yöneticilerimizin bu sene 7'ncisini düzenlediğimiz çobanlar yarışıyor yarışmamızın ön eleme sınavını gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız Aksaray'daki üreticilerimizi birlik, beraberlik, kaynaşma açısından yılda 1 sefer düzenlediğimiz güzel bir etkinlik. Çobanlar yarışıyor sınavımızla birlikte buradaki sürü yöneticisi arkadaşlarımız en azından birbiri ile kaynaşıyor, bilgilerini tazeliyorlar. Şu anda ön eleme sınavı yapılıyor. Yaklaşık 40 üreticimiz sınavdalar. 40 üreticimizden 8 tanesini belirleyerek finale hazırlayacağız” şeklinde konuştu.

Üretici Mehmet Ercan (52) yarışmanın bilgi açısından önemli olduğunu belirterek, “Daha iyi bilgi almak için, yetiştiricilikte önemli olduğu için yarışmalara katılıyoruz” dedi. Bir diğer üretici Taner Üçkulak (32) ise, Biz yarışmalara katılarak daha bilinçli oluyoruz. Bilgimiz tazeleniyor. Burada diğer arkadaşlarımızla da bilgi alışverişinde bulunuyoruz” diye konuştu.

Sınavın ardından yapılan değerlendirmede Mustafa Uzun 1'inci, Halil Kaçar 2'nci, Hasan Çiçek 3'üncü, Yasin Üçkulak 4'üncü, Zübeyde Filikçi 5'inci, Ahmet Koç 6'ncı, Ali Sıltav 7'inci ve Osman Koyuncu 8'inci olarak finalde yarışmaya hak kazandı.