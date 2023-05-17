İhlas Haber Ajansı

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Aksaray'da 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Aksaray’da hava almak için çıktığı 5.

Aksaray'da hava almak için çıktığı 5. kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek düşün 66 yaşındaki adam hayatını kaybetti.


Olay, Fatih Mahallesinde bulunan 5 katlı apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 5. katında oturan Osman Bozdemir (66) iddiaya göre hava almak için balkona çıktı. Balkonda bir anda dengesini kaybeden Osman Özdemir, 5. kattan aşağıya düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Osman Bozdemir, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Bozdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis ekiplerinin geniş çaplı araştırma yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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