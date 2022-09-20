Aksaray'da 6 yıl hapis cezası olan uyuşturucu tacirini jandarma yakaladı

Aksaray'da “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan aranan ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapsi olan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Topakkaya beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beldede devriye atan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri Y.S. (40) isimli şahsı durdurdu. Şahsın kimlik kontrolünü yapan jandarma ekipleri, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında şahsın “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan arandığını ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahıs gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Y.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.