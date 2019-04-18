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Aksaray'da 8 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Aksaray’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T.'yi (25) yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından C.T.'nin yerini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla şahsı Minarecik Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. C.T. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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