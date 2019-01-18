Aksaray'da 83 bin öğrenci karne aldı

Aksaray'da 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 1. yarıyılını tamamlayan 8 bin 352 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Aksaray Valisi Ali Mantı Taptuk Emre Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Vali Ali Mantı öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Ülkemizin geleceği, bekası için iyi yetişmiş nesillere ihtiyacımız var” dedi. Öğrencilere, en iyi şekilde eğitimlerini tamamlayarak yaşamlarındaki hedeflerine ulaşmaları temennisinde bulunan Vali Ali Mantı, “Ailemiz, devletimiz sizler için gayret sarf ediyor. Amacımız güzel bir şekilde okulumuzu bitirerek ileriki hedeflerimize ulaşmak olmalı. Önemli olan ailesine, vatanına, milletine hayırlı bir şekilde görevini yapabilmek. Bunun hakkını verebilmemiz lazım. Ülkemizin geleceği, bekası için iyi yetişmiş nesillere ihtiyacımız var. Hep birlikte hedeflerimizin gerçekleştireceğiz inşallah. Ailelerimiz çocukları için daha fazla ilgi ve dikkatlerini öğrencilerimiz üzerine çekerek onlarla ilgilenmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.