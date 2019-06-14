Aksaray'da 83 bin öğrenci karnelerini aldı

Aksaray'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören yaklaşık 83 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı.

Aksaray Belediye Başkan Vekili Hıfsı Peker, Mehmet Sarrafoğlu İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Belediye Başkan Vekili Hıfsı Peker, Mehmet Sarrafoğlu İlkokulunda öğrencilere karnelerini teslim etti. Başkan Vekili Hıfsı Peker yaptığı konuşmasında “Başta bu eğitim öğretim yılında gayret gösteren tüm öğretmen arkadaşlarımızı sevgili öğrenci kardeşlerimizi çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Yoğun bir okul dönemi sonunda tatile girecek öğrencilerimizin dinlenmeleri oyun oynamaları daha fazla kitap okumaları ve sevdikleriyle birlikte zaman geçirmeleri için bir fırsat olacaktır” ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri, öğrencilere karneleri teslim ederken Aksaray Belediyesi tarafından çocuklara karne hediyesi olarak hikaye kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.