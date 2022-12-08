Aksaray'da 86 göz altıdan 80 tutuklama

Aksaray'da 1 ay içerisinde düzenlenen operasyonlar, şok uygulamalar ve şok baskınlar yapan polis sorguladığı 16 bin 823 şahıstan 737'si hakkında yasal işlem yaptı. 86 kişinin gözaltına alındığı ve onlarca suç unsurunun ele geçirildiği çalışmada 80 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, yaşanan olayların önüne geçmek adına birçok çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü 1 ay içerisinde geniş çaplı çalışmalar yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Asayiş Şubesi başta olmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi, Trafik Denetleme Şubesi, Güvenlik Şubesi ve mahalle bekçileri katıldı. Kent genelinde kahvehane ve eğlence merkezi gibi birçok umuma açık iş yerine ani baskınlar yapıldı. Buradaki vatandaşlar tek tek sorgulanarak denetimden geçirildi. Ekiplerin elde ettiği bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonlarda onlarca suçlu yakalanarak gözaltına alındı. Yollarda yapılan şok uygulamalarda ise tüm sürücü ve yolcular bir bir denetimden geçirildi. 1 ay boyunca her gün 24 saat boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda 16 bin 823 şahıs Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirilirken çeşitli suçlardan 737 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 86 şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 86 kişiden 80'i tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi. Bu çerçevede yapılan aramalarda ise 20 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 10 adet ruhsatsız av ve pompalı tüfek. 231 adet fişek 6 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil, 102,78 gram metamfetamin, 61,09 gram esrar, 9,70 gram eroin, 38,65 gram bonzai ve 34 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Suç ve suçlularla mücadelemiz kanunlar çerçevesinde kararlılıkla devam edecektir” denildi.