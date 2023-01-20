Aksaray'da 91 bin 745 öğrenci yarıyıl karnesini aldı

Aksaray'da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının ilk yarısını tamamlayan 91 bin 745 öğrenci karnesini aldı. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Şeyma Çelik, velilerin öğrencileri özellikle arkadaşlarıyla, akrabalarıyla kıyaslamazlarsa öğrencilerin başarısı için daha etkili olacağını söyledi.

Aksaray'da birinci dönemde eğitim ve öğretimlerini tamamlayan 91 bin 745 öğrenci karnesini aldı ve yarıyıl tatili başladı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler, sömestr tatilini coşkuyla karşıladı. Bazı okullarda öğrenciler karnelerini okul çevresinde güvenliği sağlayan Toplum Destekli Polislerden aldı. Sınıflarda öğrencilerin alkışlarıyla karşılanan polisler öğrencilere tek tek karnelerini dağıttı. Karne dağıtımının ardından İstiklal Marşının okunmasıyla yarıyıl tatili başladı. Tatil başlangıcını veliler ve öğrenciler sevinçle karşılarken, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler veliler ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

"Öğrencilerimiz özellikle eksik konularını tamamlasın"

Öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulunan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Şeyma Çelik, “Bugün 15 tatile giriyoruz. Öğrencilerimiz karnelerini alıyor. Çok heyecanlılar, çok mutlular. 15 tatilde öğrencilerimize tavsiyemiz, bir dönem boyunca yaptığı, gördüğü dersleri tekrar etsinler. Eksik konuları özellikle tamamlasınlar. Biraz test ve bol bol kitap okusunlar ama eğlenmeyi, arkadaşlarıyla, aileleriyle vakit geçirmeyi ihmal etmesinler. Adı üzerinde tatil bol bol dinlenerek, eğlensinler. Velilerimiz de öğrencilerimizi özellikle arkadaşlarıyla, akrabalarıyla kıyaslamazlarsa öğrencilerimizin başarısı için daha etkili olur” dedi.

İki çocuğu da karne alan anne Sevda Yıldırım (41), “Oğlum beşinci sınıfa gidiyor takdir aldı. Kızım 6. sınıfa o da takdir aldı. Yarım dönem boyunca çok çalıştılar. Emeklerinin karşılığını aldılar. Şu anda çok mutlular, biz de mutluyuz. Önce takdir aldıkları için ödüllendireceğiz. Daha sonra bol kitap okuyarak, gezerek bu şekilde geçireceğiz” diye konuştu.

Teşekkür belgesi aldığını ve ikinci dönem takdir almak istediğini belirten Vedat Buğra Güler (13), “Birinci dönem teşekkür belgesi aldım. Tatilde test çözüp kitap okuyacağım. İkinci dönemde daha çok çalışıp takdir belgesi almayı hedefliyorum” dedi.

Öğrenci Ümit Abur (12) ise “Bu dönem takdir aldım. İkinci dönem de takdir almayı umuyorum. Okulun sporcusu olarak okulumu da gururlandırmak istiyorum. Kitap okuyacağım, test çözeceğim. İkinci dönem de inşallah takdir alırım” şeklinde konuştu.

Veli Rabia oruç ise (42), “Takdir aldık çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Tatili de kitap okuyarak, derslerin eksiklerini tamamlayarak geçirmeyi düşünüyoruz inşallah” ifadelerini kullandı.