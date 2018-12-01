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Aksaray'da 950 adet baca yenileme ve yükseltme işi yapıldı

Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt yenileme çalışmaları kapsamında 2018 yılı içinde 771 adet muayene bacası, 179 adet parsel bacası yenileme ve yükseltme çalışması gerçekleştirildi.


Kentin kanalizasyon altyapısının sağlıklı biçimde çalıştırılabilmesi ve sistemsel arızalara hızlı müdahale edebilmek için belediye kanalizasyon ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Sıcak asfalt çalışmaları esnasında kaplama altında kalan kanalizasyon bacaları ortaya çıkarılırken, yol kotundan üstte veya altta kalan bacalar ise trafik güvenliğinin sağlanması açısından yol ile aynı seviyeye düşürüldü. Bu kapsamda şehrin muhtelif bölgelerinde yapılan asfalt çalışmaları sırasında kanalizasyon ekipleri 11 aylık süreçte 771 adet muayene bacası, 179 adet parsel bacası yenileme ve yükseltme çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında 5-8-10 santimetrelik özel betonarme yükseltme elemanları kullanıldığı bildirildi.

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