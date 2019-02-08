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Aksaray'da AFAD ekibinden çığ tatbikatı

Aksaray’da AFAD ekipleri Hasan Dağı’nda çığ tatbikatı gerçekleştirdi.

Aksaray'da AFAD ekipleri Hasan Dağı'nda çığ tatbikatı gerçekleştirdi. 10 kişilik AFAD ekibi, tatbikat gereği çığ altında kalan kayakçıyı özel araç ve gereçlerle kurtardı.


Tatbikat, Hasan Dağı'nın 2 bin rakımlı bölgesinde gerçekleştirildi. Aksaray İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, olası bir çığ düşme olayına karşı 10 kişilik ekiple tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta 10 kişilik AFAD'a bağlı dağ arama kurtarma ekibi, tatbikat gereği 2 bin rakımlı karlı bölgede çığ altında kalan kayakçıyı aradı. Özel 8x8 amfibik isimli araçla olay yerine intikal eden AFAD ekipleri, özel malzemelerle arama kurtarma çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında çığ altında kalan kayakçı bulunarak kurtarıldı.

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