Aksaray'da akıllı bisiklet yolları projesi için istasyonlar kuruluyor

İlk aşamada iki istasyonun kurulumu tamamlandı.

Aksaray'da vatandaşlara bisiklet kullanma alışkanlığı kazandıracak ve sağlıklı yaşamı destekleyecek olan Akıllı Bisiklet Yolları Projesinde 17 kilometrelik bisiklet yol ağında boyama ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Haziran ayı içerisinde hizmete sunulması planlanan Akıllı Bisiklet Yolu ile enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra ulaşımda altyapı maliyetlerinin düşmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer Akıllı Bisiklet yolları projesi şehir merkezinde gürültü ve görüntü kirliliğinin azalacağının öngörüldüğünü bildirdi. Yenilikçi projelerin modern kentleşme için vazgeçilmez olduğunu aktaran Belediye Başkanı Evren Dinçer, güvenli ve çevreci bir projenin daha hayata geçtiğini belirtti.

17 kilometrelik bisiklet yolu projesinin tamamlandığını sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, "Projemiz içerisinde yer alacak 11 istasyonumuzdan 2 istasyonumuzun kurulumunu gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta içerisinde diğer istasyonlarımızda sistemin kurulumunu yapacağız. Haziran ayı içerisinde de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu projemiz ile vatandaşlarımızı sağlık yaşam için bisiklet kullanımına teşvik etmiş olacağız'' ifadelerini kullandı.