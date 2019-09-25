Aksaray'da AKMEK kurs kayıtları devam ediyor

Aksaray Belediyesi bünyesinde hizmet veren AKMEK'te kurs kayıtları başladı. Kayıtlar 27 Eylül Cuma günü son bulacak.

Aksaray Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (AKMEK) 2019 - 2020 1. döneminde 4 farklı merkezde kursiyerlerine eğitim verecek. Kayıtlar, AKMEK Merkez binası olmak üzere Kültürpark Spor Salonu, Selime Sultan ve Veciye Hatun Kadın Aktivite Merkezinde yapılıyor. AKMEK'te açılan kurslar, kadınların kişisel gelişimine fayda sağlarken meslek sahibi olmak isteyen kadınlara da mesleki beceriler kazandırıyor. El işi başta olmak üzere kadınlara yönelik açılan farklı branştaki kurslar, kayıt döneminin başlamasıyla yoğun ilgi ile karşılaştı. Şuana kadar birçok branşta kursun doluluk oranına ulaştığı belirtildi. AKMEK merkez binada hafta içi ve hafta sonu 23 branşta açılacak kursların yanında çalışanlar için ayrıca hafta içi akşam saatlerinde 4 branşta karma kurslar açılıyor. Karma kurslar porselen boyama, kağıt rölyef, kaligrafi ve yağlı boya resim kurslarından oluşuyor. Kültürpark Spor Salonu, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere 3 gün boyunca step, aerobik, plates, fitness seansları ile spor yapmak isteyenleri ağırlayacak. Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezinde hafta içi ve hafta sonu 19 branşta kurs açılacak. Hafta içi belirli saatlerde yüzme seansları ile yüzme dersleri verilecek. Hafta sonu ayrıca çocuklar için kurslar açılacak. Veciye Hatun Kadın Aktivite Merkezinde ise hafta içi olmak üzere 5 branşta kurs açılacak. AKMEK kursları için kayıtlar 27 Eylül tarihinde son bulacak. 30 Eylül 2019 Pazartesi günü kurslar açılacak.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, hanımların meslek eğitimlerinin yanında kişisel gelişimlerine katkı sunan AKMEK kurslarının bu yıl da yeni branşta açılan kurslarla hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Dinçer, “Belediyemiz bünyesinde hizmet veren AKMEK ile 4 farklı merkezde halkımıza hizmet veriyoruz. Kurslarımız hafta içi gündüz ve hafta sonu kurslarından oluşuyor. Ayrıca hafta içi akşam saatlerinde karma kurslarımız var. AKMEK, sağladığı istihdamla bir yandan şehir ve ülke ekonomisine katkıda bulunurken bir yandan da kursiyerin meslek sahibi olmalarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Ayrıca kursiyerlerin el becerisi kazandırmasına öncülük ediyor” dedi.

Başkan Dinçer, TOKİ Cumhuriyet Mahallesine inşa edilen Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezinde tüm çalışmaların tamamlanarak açılışa hazırladığını da kaydetti. Dinçer, bu merkezin de açılıştan itibaren TOKİ bölgesine hizmet vereceğini açıkladı.