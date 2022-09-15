Aksaray'da alev topuna dönen tır geceyi aydınlattı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen ve kaza sonrası yanmaya başlayan tır adeta alev topuna döndü. Akaryakıt istasyonunun hemen önünde yaşanan olayda facianın eşiğinden dönülürken, patlamaların da yaşandığı korku dolu anlar kameralara anbean yansıdı.

Kaza, Aksaray - Adana karayolu Karasu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da fabrikadan yüklenen balata spreylerini tır ile Şanlıurfa'ya götüren Orhan E. (31) idaresindeki 63 ADG 886 plakalı tır, Karasu Kavşağına geldiği esnada virajı alamadı. Virajdan dönüş yaparken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yatan tır bir anda alev aldı. Tır dorsesinin alev aldığını fark eden sürücü hızla tırdan ayrılırken, yanıcı madde olan balata spreyleri art arda patlamaya başladı. Tır kısa sürede alevlere teslim olurken alevler korku dolu anlar yaşattı. Yangını gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken yol trafiğe kapatıldı. Yangına 4 koldan müdahale eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ürküten alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Korkutan alevlerin hemen yanı başında akaryakıt istasyonunun bulunması facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. İtfaiyenin çalışmasıyla tamamen söndürülen tırdan geriye sadece demir iskeleti kaldı. Soğutma çalışmalarının ardından yol tek şeritten trafiğe açılırken dumandan etkilenen tır sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.