Aksaray'da alternatif ürün üretimi 3 kat artırıldı

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da, çitçilerin alternatif ürünlere yönlendirilmesi ile birlikte yıllık 10 bin ton üretimi olan sebze ve meyve 3 katına çıkarak 30 bin ton oldu.

Aksaray'da çiftçilerin alternatif ürünlere yönlendirilmesinin ardından sebze ve meyve rekoltesinde 3 katına çıkılırken, 15 bin dekar arazide 30 bin ton sebze ve meyve üretimi yapılıyor. Aksaray Ziraat Odası ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Hizmeti kapsamında çiftçiler bilgilendirilerek alternatif ürünlere yönlendirildi. Yönlendirmenin ardından her yıl 5 bin dekar arazide 10 bin ton sebze ve meyve üretimi yapılırken, 2019 yılında 15 bin dekar arazide ekim yapılarak rekolte 30 bin tona çıkartıldı. Alternatif ürünlere yönlendirilen çiftçiler ise mahsul ve rekolteden memnun.

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, amaçlarının üretimi ve kaliteyi artırmak olduğunu belirterek, “Ziraat Odası olarak tarım danışmanlarımız ile birlikte geçtiğimiz yıllarda Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Hizmeti kapsamında yörenin alternatif ürünlere ihtiyaç duyduğunu tespit ettik. Bu kapsamda çiftçilerle bir bir görüşerek başta soğan ve diğer sebze ürünlerinin ekilmesine, geliştirilmesi gerektiğini anlattık. Bu ürünler dekardan getirisi yüksek ürünler. Hem ülke ekonomisi kazanacak, hem de çiftçilerimiz kazanacaktı. Bu doğrultuda ekim alanımızı artırdık ve bu yıl hasatta beklediğimizin çok çok üstünde verim aldık. Ayrıca kalite değeri de son derece güzel. Normalde Aksaray genelinde 5 bin dekar alanda 10 bin ton üretim vardı. Bu yıl ise rekolte sayımız 3 kat tırmanarak 15 bin dekar arazide 30 bin ton ürün aldık” dedi.