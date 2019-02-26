Aksaray'da AMATEM Polikliniği açıldı

AMATEM Polikliniğinde, alkol bağımlılığı ve madde bağımlılığı tedavisi kapsamında eski hastane yerleşkesi, eski Göğüs Hastalıkları hastanesi binasında hizmet verilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, “AMATEM Tedavi Polikliniği tedavi amaçlı alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmak isteyen bireylerin başvuruları sonucu kişilerin kendi istekleri ile tedaviler yapılmaktadır. AMATEM polikliniğinde zorunlu değil gönüllü olarak yapılan başvurulara yönelik bir hizmet sunulmaktadır. Bu nedenle polikliniklere başvuru sırasında kişilerin alkol veya madde kullanmamış olması veya alkol, madde etkisinde olmaması ve kendi isteği ile tedaviye karar verdiğini bildirmesi önemlidir. Bağımlılık tedavisinde başvuran kişilerin verilen randevuya gelmesi, tedavi protokolüne uyması ve tedavi motivasyonu, tedavinin başarısı için önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Aksaray'da sağlık alanında çalışmalar devam etmekte olup halkın istek ve taleplerini değerlendirerek gerekli girişimler yapılmaktadır'' dedi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Şengül İlkay ise, “AMATEM birimimiz haftada bir gün olarak hizmete başlayacak olup MHRS ve 182 üzerinden randevu ile hasta kabulü yapılacaktır. Hastalarımızın başvuru öncesi merkezimizden bilgi alarak başvuru sürecini detaylı şekilde öğrenmeleri gerekmektedir" diye konuştu.