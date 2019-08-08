Aksaray'da Anadolu İmam Hatip Lisesinin temeli atıldı

Aksaray'da hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılacak olan Anadolu İmam Hatip Lisesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Aksaray'ın Eşmekaya kasabasında hayırsever bir vatandaş tarafından yapımı üstlenen Eşmekaya Anadolu İmam Hatip Lisesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine Aksaray Valisi Ali Mantı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Eskil İlçe Kaymakamı Emine Karataş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Aksaray Valisi Ali Mantı eğitimin önemine değinerek, ““Burada yetişecek evlatlarımız ülkemize, milletimize hayırlı güzel ve doğru işler yapacak. İnsanların ameli üç şekilde kapanmaz, ilim bırakan eser ve evlat bırakan insanların amel kapısı kapanmaz. Yaşar bey inşallah yaptığı bu güzel ve hayırlı hizmetten dolayı kendisi ve ecdadının dua kapısı hayır kapısı kapanmayacak. Hepimiz faniyiz; makam, mevki, para şan şöhret hepsi geçici önemli olan kalıcı eser bırakabilmektir. Bu da yürek ister, gönül ister. Zenginlik gönüldedir, mal çokluğunda değil gönül tokluğundadır. Yaşar bey kendi memleketine gelerek bu okulu yaptıracak. Bu okulumuz Eşmekayamıza Aksaray ve Türkiye'mize iyi ve kaliteli insanlar yetiştirecek. Yaşar Beyi tebrik ediyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ise, Eşmekaya'da toplamda 620 öğrencinin bulunduğunu 8 derslikli olarak yapılacak Anadolu Lisesinin yatırım tutarının Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 2019 inşaat birim fiyatlarına göre 3 milyon tutarında bir maliyeti olduğunu belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından dua edilerek Anadolu Lisesi inşaatına ilk harç Vali Ali Mantı, ve protokol üyeleri tarafından atıldı.